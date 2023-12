Alessandro Lukacs svela come ha speso i soldi guadagnati grazie al Grande Fratello e com’è andata a finire la sua storia con Mascia Ferri

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 dicembre 2023), ex concorrente del, hato in che modo ha investito i guadagni ottenuti dalla partecipazione al reality di Canale 5. Era il 2001 quando, al tempo 26enne, fu scelto per partecipare alla seconda edizione del, condotto quell’anno da Daria Bignardi. Il vincitore fu Flavio Montrucchio, che si aggiudicò un montepremi finale di 250mila euro, ma anchevenne lautamente ricompensato e investii queiper continuare a studiare,ha rivelato in una recente intervista a TvBlog: Volevo fare il dentista e alla fine quello ho fatto. Mi fa piacere sottolinearlo. Con i guadagni del Gf non mi sono comprato moto, orologi o auto, ma ho ...