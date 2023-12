Alessandro | 20 anni | è scomparso | le parole strazianti della madre

(Di domenica 10 dicembre 2023)Venturelli, il giovane di 20da Sassuolo il 5 dicembre 2020, continua a essere al centro di una struggente vicenda, con suaRoberta Carassai che non ha mai smesso di sperare nel ritorno del figlio. Sono passati tre, ma per Roberta,è ancora vivo, trattenuto da qualche parte contro la sua volontà. La disperazionesi manifesta nella sua notte insonne, dormendo sul divano anziché nella sua camera da letto, dove un tempo condivideva le notti con il figlio., tormentato da misteriosi affche lo facevano piangere, ha improvvisamente fatto perdere le sue tracce, lasciando la famiglia nel buio più totale.e la ...

Altre News in Rete:

Materie prime: morire per una matita

Il girasole che unisce Russia e Ucraina Il FERRO : costava molto caro (5000fa) perché i ...nervoso nelle gambe e gli uomini zoppicano ( spesso la mitologia racconta la verità )...

La mamma di Alessandro Venturelli: «Da tre anni cerco mio figlio in tutta Europa. È vivo e in trappola» Corriere della Sera

Alessandro Venturelli, fuori casa da tre anni e gli errori nelle indagini. La mamma Roberta: «Cerco mio figlio in tutta ... Open

Ida Platano oggi a Verissimo, la relazione con Alessandro Vicinanza e gli ultimi rumors: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo qui. Amo il mio lavoro, mi piace stravolgere il look delle clienti e il mio!» sono le prime parole dell ...

Alessandro Roia: "Passione per la Ferrari F40 e con la Maserati..."

L'attore, e ora regista, si racconta, dalla passione per il design automobilistico all'amore per le rosse: gli piacciono le auto ma non si considera un grande pilota ...