Aggredito con calci e pugni a bordo della propria auto | 24enne ferito in ospedale

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabiniericompagnia di Casoria sono intervenuti nell’di Frattamaggiore dove, in nottata, era arrivato undi Caivano già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era aad Afragola, sarebbe stato avvicinato da alcune persone che senza alcun apparente motivo lo avrebberocon. Per la vittima una diagnosi che parla di lacerazione del rene che necessita di un intervento chirurgico. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Casoria e di Afragola che stanno ricostruendo l’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

