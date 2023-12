AEW Collision 09 12 23 Risultati

(Di domenica 10 dicembre 2023) TNT ha trasmesso questa notte l’episodio numero 26 di AEW, evento è stato registrato mercoledí in Canada dopo la messa in onda di AEW Dynamite. AEW Continental Classic (Blue League): Eddie Kingston ha sconfitto Claudio Castagnoli Willow Nightingale ha sconfitto Mercedes Martinez Kenny Omega ha sconfitto Ethan Page Wardlow ha sconfitto Willie Mack Penta El Zero Miedo e Komander hanno sconfitto Angelo Parker e Matt Menard AEW Continental Classic (Blue League): Andrade El Idolo ha sconfitto Bryan Danielson. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

