Addio Leone | il gattino scuoiato vivo non ce l’ha fatta

(Di domenica 10 dicembre 2023), ilche ha subito una violenza inaudita essendoe lasciato agonizzante per strada, è tragicamente deceduto. Nonostante l’impegno e le cure quotidiane dei veterinari, la sua battaglia per la vita si è conclusa. La notizia della sua morte è stata tristemente comunicata dagli operatori del canile locale, che nei giorni scorsi avevano lanciato un appello su Facebook per raccogliere medicinali necessari al suo trattamento.era stato ritrovato in condizioni disperate a Cava de’ Tirreni e immediatamente soccorso. La sua situazione ha scatenato un’ondata di solidarietà, con molti che hanno seguito la sua lotta per la vita. La comunità, colpita dalla crudeltà del gesto, si è mobilitata per sostenere il felino in ogni modo possibile. Gli operatori del canile hanno espresso ...