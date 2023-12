Acrobati cinesi si esibiscono al Cirque Phoenix a Parigi 3

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dic – (Xinhua) – Un’acrobata cinese si esibisce durante la “notte favolosa” al, in Francia, l’8 dicembre 2023.provenienti dal Circo di Dalian, in Cina, si sono esibiti qui venerdi’ sera. (Xin) Agenzia Xinhua

