Acrobati cinesi si esibiscono al Cirque Phoenix a Parigi 1

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dic – (Xinhua) –sidurante la “notte favolosa” al, in Francia, l’8 dicembre 2023.provenienti dal Circo di Dalian, in Cina, si sono esibiti qui venerdi’ sera. (Xin) Agenzia Xinhua

