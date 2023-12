A Gaza c' è l' inferno sulla Terra | l' Onu lancia l' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'Onul'guerra in Medio Oriente: "Ac'è l'. Metà della popolazione nella Striscia sta morendo di fame", ha detto Philippe Lazzarini, capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, intervenendo al Forum di Doha aggiungendo: "È sicuramente la situazione peggiore che io abbia mai visto". E mentre continuano i combattimenti tra Israele e Hamas, il Qatar prosegue gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco e per il rilascio di altri ostaggi. Telefonata di 50 minuti tra Netanyhau e Putin con il premier israeliano che si è detto insoddisfatto della posizione di Mosca all'Onu.