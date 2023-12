Zazzaroni | «Juventus | non ho cambiato idea Se avesse avuto Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ivanha parlato della, in questo momento in testa al campionato di Serie A, in attesa di Inter-Udinese. SCUDETTO – Queste le parole di Ivannel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Penso sempre che la Juve non possa vincere il campionato o ho? No, non ho. Penso che non possa vincere. Secondo me no, è più scarsa. Poi sta facendo delle cose meravigliose sul piano proprio della solidità, della compattezza, della voglia. Se va avanti con questa media fa 91». Poiha aggiunto. «Io ripeto che, seLukaku, oggi sarebbe prima e almeno 7/8 gol in più». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...