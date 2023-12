Zaccagni sul cambio al 72? | «Spiego il motivo!» Alla prossima l’Inter

Leggi su inter-news

ha parlato al termine di Verona-Lazio, sfida terminata sul risultato di 1-1. L'esterno biancoceleste, che ha siglato la rete del momentaneo vantaggio, a Sky Sport svela i motivi della sua sostituzione. La squadra di Sarri domenica 17 dicembre affronterà SOSTITUZIONE – Mattia dopo Verona-Lazio, sfida terminata sul risultato di 1-1, ha spiegato la sua sostituzione dopo il gol dei veneti: «Se stavo poco bene? È stata una scelta del mister, penso ce l'avesse in mente già prima della partita. Purtroppo adesso ci gira così, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare». La squadra biancoceleste domenica 17 dicembre ospiterà di Simone Inzaghi.