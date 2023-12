Zaccagni non basta La Lazio fermata sul pari a Verona

(Di sabato 9 dicembre 2023)1-1 Marcatori: 23'pt; 25'st Henry(4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5, Coppola 6 (42'st Magnani sv), Amione 6, Terracciano 5.5; Duda 4.5, Folorunsho 5.5 (12'st Hongla 6); Ngonge 6, Suslov 6 (31'st Mboula sv), Serdar 5.5 (1'st Lazovic 6); Djuric 6 (12'st Henry 7). In panchina: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Charlys, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 6....

Verona - Lazio 1 - 1, le pagelle

La Lazio a Verona perde una grande occasione per recuperare punti in ottica Europa. La squadra di Sarriva oltre l'1 - 1 ma il migliore in campo è proprio un biancoceleste:, con la sua magia, si merita l'MVP. Nel Verona il migliore è un subentrato, Henry: suo il gol del pareggio. Le pagelle ...

È 1-1 al Bentegodi: la Lazio non riesce a superare il Verona in trasferta. Al termine della sfida, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare tutti e 90 i minuti.

