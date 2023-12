WWE | Risolti i problemi legali | Jey Uso è tornato col suo “Yeet!”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 dicembre 2023) Jey Uso in questo 2023 si è affermato in singolo e ha raggiunto uno status importante arrivando a disputare diversi match titolati, ultimo di questi a Raw contro Seth Rollins. Status rafforzato anche dall’affetto dei fan con il merchandising del samoano tra i più venduti, grazie anche all’esclamazione “” diventata catchphrase di Jey negli ultimi mesi. Nell’ultima settimana erano però sorti deicon questa parola, in quanto i diritti sull’esclamazione erano stati registrati dal wrestler indipendente Kassey Huffman nel 2021 e la WWE si è vista quindi costretta ad oscurare il logo dalle maglie, tolte anche dallo shop, mentre Jey Uso non ha potuto utilizzare la parola nel corso dell’ultimo Raw in attesa di trovare una soluzione. Tutto risolto? Soluzione che sembra essere stata trovata e lo stesso Jey su X ha twittato felice la ...