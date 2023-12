WWE NXT Deadline 2023 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 dicembre 2023) Buon fine settimana a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovatargata WWE, più precisamente NXT. E’ l’ultimo appuntamento dell’anno e la carne al fuoco è tanta. Speriamo che la compagnia di Stamford chiuda in bellezza e speriamo che questo evento, non sia altro che un succulento antipasto della Royal Rumble e del nuovo anno di NXT. L’evento avrà luogo alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, Connecticut, questa notte. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i KICK OFF PRE SHOW i ONE ON ONE MATCH Axiom vs Nathan Frazer Non credo che in questo Match ci siano troppe tematiche da snocciolare. Una vetrina per entrambi, che servirà a scaldare il pubblico e a prepararlo all’inizio vero e proprio dell’evento. Sarà bello, anche se probabilmente il tempo a disposizione poco. Il fatto che viva in Spagna non mi fa cedere ...