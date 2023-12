WWE | Non solo CM Punk | resa dei conti tra Drew McIntyre e Jey Uso a Raw!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nonla scelta del roster da parte di CM, che come ampiamente annunciato sarà a Raw lunedì notte, ma molto di più. E’ stato infatti confermato dalla WWE chefronteggerà Jey Uso questo lunedì, nel secondo incontro annunciato per la puntata dopo Cody Rhodes vs Shinsuke Nakamura. La puntata si terrà a Cleveland, Ohio, e viaggia verso il sold out dopo gli ultimi annunci. L’episodio sarà molto importante per lo sviluppo della Road to Wrestlemania, mettendo fine allo status di free agent del Best in the World, tra le altre cose, ma sarà sicuramente interessante vedere due incontri che potrebbero tranquillamente stare in qualsiasi premium live event WWE.