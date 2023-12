(Di sabato 9 dicembre 2023) Nel main event della puntata speciale di Smackdown dedicata al Tribute to the Troops, LAsono riusciti a prevalere sulla, rappresentata da Jimmy Uso e Solo Sikoa,remora di The Viper (confermata in un segmento backstage con Nick Aldis) ed unin cui lo stesso Apex Predator ha, di fatto, tolto le luci della ribalta alla Megastar. Dopo un incontro molto equilibrato ela forza della, nel caose dopo l’esecuzione di un DDT su Sikoa, LAera pronto a sfoderare la sua BFT su Jimmy Uso ma è stato fermato dal suo partner che, davvero “outta nowhere”, ha eseguito la celebre RKO sul suo avversario per lo ...

Altre News in Rete:

WWE: La Knight e Randy Orton coesistono ed abbattono la Bloodline, nonostante qualche screzio sul finale Zona Wrestling

WWE: LA Knight non molla Roman Reigns (VIDEO) Spazio Wrestling

WWE: Tutto quello che ha detto CM Punk a SmackDown

Il WWE Universe attendeva molto di vedere CM Punk a SmackDown. Il Best in the World non ha deluso, regalando un bellissimo promo. Scopriamo le sue parole ...

CM Punk Calls Out WWE Superstars

For the second time since his stunning return, the man got a live mic, and this time, CM Punk calls out WWE Superstars.