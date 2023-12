WTA Angers 2023 | Elisabetta Cocciaretto esce nei quarti di finale contro Chloe Paquet

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023), testa di serie numero 1 degli OpenArena Loire,neiditorneo di categoria WTA 125 in corso ad, in Francia, sul veloce indoor: l’azzurra è stata sconfitta dalla padrona di casa transalpina, vittoriosa con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 35 minuti. Nel primo set l’azzurra inizia bene e, dopo aver annullato due break point in apertura, nel secondo game strappa la battuta a quindici all’avversaria, volando poi sul 3-0.si porta sul 4-1, ma poi la transalpina piazza un break di 12 punti a 3, recuperando il break di ritardo e portandosi sul 4-4. La tennista italiana tiene la battuta nel nono gioco, ma poi la francese piazza un altro parziale ...