William | Kate e i tre principini | come si sono presentati a Westminster

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il Principe e la Principessa di Gallesarrivati venerdì all'Abbazia di, a Londra, per quello che è diventato un concerto annuale di canti natalizi organizzato da. Con loro i tre figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis che hanno lasciato le cartoline di Natale in una cassetta postale unica nel suo genere, destinata a sostenere i bambini in condizioni difficili.era vestita tutta di bianco, Charlotte con un elegante cappottino rosso.

Altre News in Rete:

Pordenone, al cinema con le divise naziste per vedere il film "Comandante"

Leggi Anche Harry: 'mi consigliarono di indossare l'uniforme nazista - E confessa: 'A 17 anni presi cocaina' Sono giunte anche le reazioni a difesa dei Fratelli d'Italia. Il senatore ...

William e Kate: le foto al ricevimento con i diplomatici AMICA - La rivista moda donna

William, Kate e i tre principini al concerto di Natale a Westminster Corriere TV

William e Kate a un evento natalizio a Westminster

Il principe e la principessa di Galles William e Kate, sono arrivati venerdì all'Abbazia di Westminster, a Londra, per quello che è diventato un concerto ...

La principessa Kate al concerto di Natale: il suo outfit canta White Christmas

La reale per l'appuntamento all'abbazia di Westminster sceglie un look bianco dalla testa ai piedi. Il resto della famiglia opta per uno stile elegante ma informale: in questo periodo è meglio tenere ...