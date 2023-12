VOTI&STATS – Inter-Udinese | le statistiche dicono che finirà 2-0 | ma i friulani fanno tanti pareggi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tutti i numeri e lesulla sfida tra, valida per la 15esima giornata di Serie A. I dettagli Il tema dilo ha definito oggi Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. Insieme alla necessità e possibilità del controsorpasso sulla Juventus, che puntualmente vince di venerdì per poi ricevere la risposta, i dati salienti sono riassumibili così: «La squadra di Inzaghi torna a San Siro dopo quasi un mese (fra sosta per le Nazionali e trasferte) e riceve la peggiorenell’era dei tre punti come rendimento dopo 14 giornate. L’è in emergenza in difesa, ma ha goduto di una delle rare settimane senza partite, quindi arriva nelle condizioni ideali dopo la vittoria del Maradona. La squadra di Cioffi invece è reduce dalla batosta ...