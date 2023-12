Volley | Perugia sfiderà l’Itambé Minas nella finale del Mondiale per Club Suntory Birds ko al tie-break

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023)affronteràdelper2023 dimaschile. I Block Devils, che all’ora di pranzo avevano surclassato l’Halkbank Ankara con un sonoro 3-0, se la dovranno vedere con la formazione brasiliana, che nel pomeriggio ha sconfitto iSunper 3-2 (22-25; 25-22; 28-30; 25-20; 17-15). I sudamericani sono riusciti a rimontare da 1-2 contro la compagine giapponese e avranno così la possibilità di incrociare la corazzata umbra in un atto conclusivo che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti partiranno con tutti i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Brasile, ma non dovranno ...