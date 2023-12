Volley | Perugia al cospetto di Ngapeth e Abdel-Aziz | la semifinale più dura al Mondiale per Club

(Di sabato 9 dicembre 2023)si trova di fronte lo scoglio sulla carta più duro sul cammino verso la difesa del titolo iridato conquistato lo scorso anno in Brasile. I Block Devils dovranno infatti affrontare l’Halbank Ankara nella roventedelper2023 dimaschile, in programma oggi (ore 12.30) a Bangalore (India). Dopo aver surclassato con un doppio 3-0 gli insidiosi brasiliani dell’Itambé Minas e i modesti indiani dell’Ahmedabad Defenders, l’asticella si alzerà sensibilmente per la banda di coach Angelo Lorenzetti. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la temibilissima formazione turca, sconfitta a sorpresa all’esordio per 3-0 dai giapponesi del Suntory Sunbirds Osaka del fenomenale Muserskiy e poi capace di riscattarsi contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (3-0). La formazione umbra ...

