Violenza sulle donne, tra social e app di messaggi crescono le minacce online

... distruggendone l'immagine pubblica, riaffermando conla potenza dell'altro. E' il caso ...sempre complesso chiedere aiuto perché ci si sente responsabili di un errore di valutazione...

La maggioranza delle persecuzioni in rete che colpiscono le donne sono messe in atto da ex coniugi, compagni di vita, colleghi di lavoro ...

«Di Roze mi ero innamorata, partimmo in macchina dalla Germania per l'Italia. Lui era molto più grande di me, io avevo 17 anni. A mia madre non piaceva, mi diceva che era una ...