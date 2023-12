Vincenzo Mollica | “Mi manca il volto di mia moglie”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Mi vogliono tutti bene? Non me lo spiego. Non mi ero accorto di così tanto affetto come da quando sono in pensione”., storico ex inviato del Tg1, si è raccontato al Corriere della Sera. L’amore per la televisione è nato presto, in Canada. Sì, perché il giornalista dalla provincia di Modena, dove è nato, è andato con la famiglia in nord America. Un paradiso dove trasmettevano tutto il giorno tutti i giorni su 20 canali. Racconta della Disney, e l’amore nato dalle sue favole: “Mi rendevo conto che tra quei disegni animati e la realtà c’era poca differenza. Uscivo di casa e tutto era fiabesco, le strade innevate, gli scoiattoli…”. Poi il ritorno in Italia, in Calabria, a Motticella. Libri, fumetti, film, diventano il suo pane quotidiano. Si innamora di Eduardo e Brecht, e della televisione del pomeriggio con Zorro, Rin Tin Tin e altri. ...