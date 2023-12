VIDEO | Peter Griffin tra il pubblico a SmackDown? Fan impazziti | wrestler stupiti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Bizzarra situazione questa notte alla Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. Secondo i racconti dei presenti all’arena durante lo speciale episodio di“Tribute to the Troops” è stato avvistato nelle prime file un uomo davvero molto simile al famoso, protagonista del cartone “I”.? Jimmy arguing with!we were cheering him so much!##Providence #WWE pic.twitter.com/oYtgqfl7xj— ???????? ????????? (@KristinaVarnad0) December 9, 2023 Mentre Jimmy Uso, Solo Sikoa, LA Knight e Randy Orton si esibivano nel main event, i fan hanno cominciato a cantare “! ...

