Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBREORE 17.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE CHE RIMANE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA COMPRESO IL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI POI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO A CAUSA DI UN INCIDENTE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA NAPOLIVIA FORMIA CIRCONE SOSPESA A MINTURNO IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRASPORTO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO, LA METRO A È TORNATA ATTIVA ANCHE DI SERA CON I CONSUETI ORARI. DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME CORSE ALLE 23,30 IL VENERDÌ E IL SABATO ...