Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA AD ECCEZIONE SULLA VIA CASILINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZXIONI ALTEZZA INCROCIO CON VIA DI VERMICINO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ E DEL TRASPORTO PUBBLICO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE, CON PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LE FESTIVITÀ. QUINDI POTENZIATE LE METRO A E C DIRETTE IN CENTRO E NELLE ZONE COMMERCIALI. ATTIVE LE LINEE GRATUITE FREE1, FREE2 E 100. OGGI TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA IN SERVIZIO DALLE 5,30 ALL’1,30 DI NOTTE, ORA DELLE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA. RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO, LA ...