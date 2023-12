Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PASSO CORESE RESTANO DISAGI SULLA SALARIA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA BORGO SANTA MARIA E BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E LUNGO IL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral