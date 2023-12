Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA SALARIA NEI PRESSI DI PASSO CORESE, A CAUSA DI UN ICNIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA BORGO SANTA MARIA E BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...