Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTOVETTURA AL KM 55 ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE NORD; SEMPRE SULLA A12 SEGNALATO ANCHE UN VEICOLO IN PANNE AL KM 33 TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULL’INTERA TRATTA DAL KM 0 AL KM 50: SUI TRATTI INTERESSATI SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral