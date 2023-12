Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTOVETTURA AL KM 55 CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE NORD, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E PROPRIO A CIVITAVECCHIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN ALCUNE STRADE COMUNALI: FINO AL 7 GENNAIO ATTIVO LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MATTEI E IN VIA SCOTTI, E TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AURELIA SUD TRA VIA BANDIERA E VIA OLIMPIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral