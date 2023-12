Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL 9 DICEMBRE DICEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATA NEBBIA TRA FROSINONE E FERENTINO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; CON RIFERIMENTO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, A CIVTAVECCHIA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “IL MAGICO MONDO DEL NATALE”: FINO A DOMANI 10 DICEMBRE ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA LEANDRA, A PARTIRE DALLE 14.00 E FINO ALLE ORE 20.00. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

