Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 9 dicembre 2023)DEL’ 9 DICEMBREORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENOD PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IL GIORNO 11 DICEDMBRRE DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE ALTEZZA SETTEBAGNI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 22 – 6 DEL MATTINO PERCORRENDO VIA SALARIA VECCHIA PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA NEL COMUNE DI NEROLA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO IN TRATTI SALTUARI DALLE ORE 7 E FINO ALLE 18 FINO AL 31 DICEMBRE PRESTARE ATTENZIONE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE SONO TERMINATI I LAVORI NOTTURNI, DA OGGI DUNQUE I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SEGUENDO IL CONSUETO PROGRAMMA DEI GIORNI FERIALI E DEI GIORNI FESTIVI. DA ...