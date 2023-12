Veto Usa | la denuncia di Erdogan | “Protettore di Israele” E Tel Aviv intensifica i raid

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha sollevato accese critiche contro il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, definendolo il "Consiglio di protezione di". Questaè seguita aldegli Stati Uniti a una risoluzione ONU che avrebbe richiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza.ha espresso la sua delusione durante una commemorazione del 75º anniversario della Dichiarazione dei diritti umani a Istanbul, sottolineando che il Consiglio di sicurezza, incaricato di preservare la pace e la stabilità mondiale, si è trasformato in uno strumento per proteggere gli interessi israeliani dal 7 ottobre.La risoluzione, presentata dagli Emirati Arabi Uniti e appoggiata da 97 Paesi, chiedeva un cessate il fuoco immediato come anche il rilascio di tutti gli ostaggi. Per il vice ...