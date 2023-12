Veronica Peparini e Andreas Muller | tra i fan social scoppia la bufera | “Vergogna | viene il vomito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023)a Verissimo,la polemica. Due gemelline in arrivo per la coppia ma anche tanta apprensione nonostante la splendida notizia della dolce attesa. Come ormai è noto la coreografa e il compagno hanno più volte precisato che la gravidanza stava andando incontro a qualche complicazione, ma per nulla dovuta all’età di lei, bensì a una patologia denominata trasfusione feto-fetale che ha dunque richiesto per la futura mamma un periodo di riposo assoluto e controlli medici monitorati ogni 48 ore. La gravidanza comunque sta proseguendo, ma non per questo i riflettori tendono a volersi spegnere su di loro. Ecco cosa è successo.la ...