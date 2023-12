Verona-Lazio | la MOVIOLA LIVE | Ngonge chiede un rigore | rete annullata a Casale Rosso dubbio per Duda

Altre News in Rete:

Infortunio Marusic, Lazio costretta al cambio: ecco cos'è successo

Infortunio Marusic, il terzino montenegrino costretto al cambio: ecco cos'è successo in casa. Le ultime Tegola per lanel primo tempo della gara contro il. Adam Marusic è stato infatti costretto ad uscire per problemi di vista dopo una fortuita ditata nell'occhio di Ngonge. Al suo posto, tra le fila del ...

Probabili formazioni di Verona-Lazio Sky Sport

Sarri, scelta azzardo in Verona-Lazio Mau pronto a rischiare Lazio News 24

Lazio avanti sul Verona all'intervallo: per ora decide Zaccagni

Si è concluso il primo tempo della sfida tra Hellas Verona e Lazio, anticipo delle 15,00 della quindicesima giornata di Serie A. Al rientro negli spogliatoi i biancocelesti conducono di ...

Turno agevole per le pretendenti alla salvezza: Salernitana, servono punti per non perdere terreno

Il Verona invece affronterà proprio quella Lazio battuta due settimane fa dalla Salernitana, il Genoa va a giocare a Monza. Tutte le partite di Serie A sono complicate e nascondono insidie ma è chiaro ...