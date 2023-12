Verona-Lazio 1-1 | sblocca Zaccagni di tacco | Henry pareggia

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) –no 1-1 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti, avanti al 23' con la rete di, vengono raggiunti al 70' da. Laallenata da Sarri sale a 21 punti e perde la chance di avvicinare la zona Champions League della classifica. Ilè a 11 punti e, almeno per qualche ora, lascia il Cagliari da solo al penultimo posto. Al Bentegodi il verdetto matura al termine della gara che i capitolinino con la prodezza di uno degli ex di turno:fa centro con uno splendido colpo di, Montipò beffato e 0-1 al 23'. Lanon incanta ma sembra agevolmente padrona del match. Serve un ...