Verona | Henry | “Speriamo arrivi la vittoria nella prossima partita”

Verona - Lazio 1 - 1 pagelle: Zaccagni alla Bettega, frittata di Provedel, Casale beffato

Provedel 5 Non si registrano parate importanti ma è decisivo in negativo sul gol del: resta fermo tra i pali e non impedisce addi segnare dall'interno dell'area piccola di rigore. ...

La magia di Zaccagni non basta alla Lazio: Henry dà al Verona un pareggio che non accontenta nessuno Fanpage.it

Verona, Henry: "La mia storia difficilissima, ma questo gol è per la squadra" TUTTO mercato WEB

Soccer: Lazio continue shaky form with draw at Verona

But Thomas Henry capitalized on poor defending to equalize for the hosts in the 70th. Verona managed to hang on for a point despite having midfielder Ondrej Duda sent off for a second yellow card in ...

Zaccagni, GOLAZO di tacco! Ancora Henry, Duda Lazio ancora rimontata | OneFootball

L’ex della gara sblocca il risultato nella sfida tra l’Hellas e la Lazio con un gol che si candida di diritto tra le più belle della Serie A 2023/2024. Al minuto 23’, Felipe Anderson e Lazzari scambia ...