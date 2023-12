Verona | Henry | «Questo gol è per la squadra | punto importante»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le parole di Thomas, attaccante dell’Hellas, dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio. I dettagli Thomasha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro la Lazio. PAROLE – «Bellissimo, però soprattutto per la. Ilè la cosa più. La mia storia è stata difficile però è un’esperienza. Sono più forte dopo l’infortunio. Devo andare avanti. Abbiamo dimostrato di avere voglia ma dobbiamo iniziare a fare gol per primi perchè è difficile rimontare. Siamo comunque contenti. Vittoria? Lavoriamo per farla arrivare la prossima partita. Abbiamo tifosi incredibili, voglio sempre vedere lo stadio pieno. Dedico il gol a tutta la mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio».