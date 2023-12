Verissimo 9 e 10 dicembre | ospiti e spoiler

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni, puntate 9 e 10: svelati gliche Silvia Toffanin intervisterà nel weekend dalle ore 16.30 su Canale 5: GLIDEL 9 E DEL 102023- Ci siamo: le nuove puntate distanno per arrivare! Scopriamo insieme gliche saranno intervistati nel salottino più popolare d’Italia da Silvia Toffanin sabato 9 e domenica 102023, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. ...