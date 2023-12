Verbania | il postino era in mutua da 2 anni | ma gestiva un bar in città insieme con suo figlio

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pubblicato il 9 Dicembre, 2023 Ricette facili per attestare malattie inesistenti. Lo hanno scoperto i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria di, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica Olimpia Bossi, che hanno arrestato un medico di base e un dipendente di Poste Italiane. Entrambi sono accusati per il rilascio e l’utilizzo di certificazioni mediche false, per giustificare l’assenza dal servizio del, inda duee che, in realtà,di fatto un bar intestato al. L’indagine ha inoltre permesso di accertare ulteriori condotte criminose a carico di entrambi, quale quella di corruzione per aver compiuto atti contrari al proprio ufficio, ricevendone in cambio dei benefici. Il dipendente delle Poste deve rispondere anche ...