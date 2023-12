Venezuela | Maduro firma sei decreti sul recupero del territorio di Essequibo

Altre News in Rete:

L'azzardo di Maduro: prendersi la Guyana con la sponda di Mosca

NEW YORK - La data non è ancora certa, ma entro la fine di dicembre il leader venezuelano Nicolásandrà a Mosca. Secondo i suoi oppositori lo scopo, tra le altre cose, è soprattutto ottenere l'appoggio di Vladimir Putin per la minacciata avventura militare in Guyana, che Mosca favorirebbe ...

Gli Usa con la Guyana. Così Maduro va verso un'altra guerra globale ilGiornale.it

Aumentano le tensioni tra Venezuela e Guyana sulla regione dell’Esequibo, la questione all'Onu RaiNews

Quanto fa sul serio Maduro sulla folle annessione dell’Esequibo

Il dittatore venezuelano minaccia di replicare con la regione della Guyana quello che fece l’Argentina con le Falkland. Ma c’è Biden al posto della Thatcher ...

Sospensione Naspi in questo specifico caso: ecco cosa devi ricordare di comunicare all’Inps

La Naspi si basa sul possesso di alcuni requisiti e può essere sospesa nel corso del tempo, in ipotesi di mancato invio del modello NaspiCom. La Naspi, com’è noto, è una prestazione di sostegno al red ...