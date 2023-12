Venezia ancora nel mirino degli ambientalisti | Canal Grande si colora di verde – Le foto

Leggi su open.online

(Di sabato 9 dicembre 2023)torna a essere lo scenario della protesta dei gruppia pochi giorni dal lancio di fango e polvere di cacao contro la Basilica di San Marco per mano di Ultima Generazione. Questa volta sono le acque della laguna le protagoniste della dimostrazione. Gli attivisti di Extinction Rebllion hanno liberato neldelle sacche di fluoresceina, una sostanza innocua, un “liquido tracciante” che viene immesso nelle tubature o negli scarichi per segnalare perdite d’acqua. E così l’acqua si èta di unacceso, così come era successo lo scorso maggio, sebbene in quel caso non fu rivendicato dagli. Mentre la fluoresceina tinteggiava l’acqua, un gruppo di attivisti si è calato dal celebre ponte di Rialto con corde e imbracature, ...