Valencia CF | Pepelu accusa Cuadra Fernández | “Quando ti trattano con così arroganza è difficile giocare”

(Di sabato 9 dicembre 2023) 2023-12-09 01:49:23 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Pepelùgiocatore del Valenzaera molto arrabbiato dopo la partita per come si era sviluppata la partita e per l’atteggiamento dell’arbitro: “tidal primo minuto con quella spavalderia è”, ha detto rispondendo alle domande di MovistarLaLiga dopo la partita e in seguito ha dichiarato che si riferiva all’arbitro della partita,Fernndez. “Siamo lontani molte volte, immagino che lo sia anche lui”, ha detto. In precedenza si era rammaricato che ci fossero state tre espulsioni nella partita: “Non era una partita da tre espulsioni. Perdiamo la partita per i nostri demeriti, perché siamo quello che siamo in campo, ...