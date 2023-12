Valditara | il progetto ' Educare alle relazioni' proseguirà senza garanti

(Di sabato 9 dicembre 2023) AGI - "Il' andrà avantialcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti". Lo annuncia il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, che spiega: "Il maschilismo e la violenza contro le donne sono temi seri e importanti che stanno a cuore a questo governo. Non casualmente è stato approvato dal Parlamento un disegno di legge a prima firma Roccella che si intitola 'Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica'. E non casualmente si è siglato il 22 novembre fra i ministri delle Pari opportunità e della Famiglia, della Cultura, dell'Istruzione e del Merito un protocollo d'intesa per promuovere nelle ...

Valditara, 'Il progetto contro la violenza avanti senza garanti'. Concia: 'Troppe polemiche'

"Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità, ho deciso di non attivare l'incarico di garanti del'Educazione alle relazioni' a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. L'ex deputata Pd: 'Grazie al ministro ma non ci sono le condizioni per svolgere il lavoro in maniera serena e ...

Progetto contro la violenza nelle scuole, dietrofront Valditara: "Avanti senza garanti" TGCOM

Educazione alle relazioni a scuola, ecco le tre garanti del progetto Valditara: Concia, Zerman e suor Monia A… la Repubblica

Educazione alle relazioni, da Valditara altro dietrofront dopo le critiche interne: “Serve serenità, progetto andrà avanti senza garanti”

Valditara fa marcia indietro, salta la nomina di Concia per “Educazione alle relazioni”: per il ministro “troppe polemiche”

Salta il comitato di tre garanti sul progetto di “Educazione alle relazioni” dopo le proteste nella maggioranza ...