Valditara fa saltare la Concia | ma l’errore è il comitato di rieducazione

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tu quoque, Giuseppe? Non bastavano femministe, lgbt e progressisti vari, adesso ci si mette anche il ministro dell’Istruzione e del Merito a vestire i panni dell’ultras sfegatato della spietata lotta al maschilismo. Ebbene sì, proprio lui, il ministro del governo di centrodestra, con alle spalle una lunghissima militanza a destra, che si piega con sconvolgente facilità alla dirompente spinta progressista fino a sposare un’insensata causa di sinistra. Incredibile, ma vero. Il conservatore Giuseppe, convinto sostenitore della famiglia e contrario all’ideologia gender, che fa propria la folle guerra dei sessi di chiara matrice ultra-progressista e spalanca le porte all’indottrinamento rivolto alladel maschio nelle scuole. Un grossolano errore politico, nonchè un evidente segnale di debolezza culturale per ...

