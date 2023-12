Vaciago | «La Juve si gode Lewangatti e si deve interrogare su Vlahovic»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Guido, giornalista, ha parlato a Tuttosport della prestazione dellantus di ieri sera nel match contro il Napoli Guido, giornalista, ha parlato a Tuttosport della prestazione dellantus di ieri sera nel match contro il Napoli. PAROLE – «Lasie sisu. Non ci sono brillantini, non luccica quasi nulla, ma funziona quasi tutto, in modo asciutto ed essenziale. Sul’unica cosa veramente bella della partita di Dusan è il gesto con cui toglie il dubbio a Orsato (ammesso l’avesse) su un contrasto in area, facendo segno che è scivolato da solo. Gli fa onore, ma non cancella il gol sprecato in modo brutto, non da centravanti, ...