Una ragazza salva una donna dall’ex compagno | “Minacciava di sfregiarla con l’acido”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Stava minacciando la propria ex compagna al telefono, mentre era su un autobus. Ma una passeggera, sentendo il contenuto violento della chiamata, ha registrato e chiamato il 112, facendo così arrestare l’uomo. È accaduto a Roma il 25 novembre 2023, proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli agenti del V distretto Prenestino e del VII distretto San Giovanni hanno quindi dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Roma, nei confronti di un 32enne cubano gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Dalle prime indagini è subito emerso che a carico del 32enne vi erano stati diversi interventi della polizia per liti animate con l’ex compagna e dal 2020 aveva già minacciato e molestato in diverse occasioni la. A essere intervenuta ...