Una domanda che mi faccio da ventisette anni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Domenica, alle 14, alla romana fiera di Più libri Più liberi, presentando il mio libro “C’era la guerra in Cecenia” (Sellerio) con Wlodek Goldkorn e Augusto Lombardi, conto di rispondere alla, che in mancanza di meglio mida me: Ah, perché non son io commendatore? Lombardi, oggi primario di chirurgia a Roma, era nel 1996 uno dei tre volontari italiani sequestrati per due mesi in Cecenia. Grazie alle devote amicizie che mi ero fatto in un viaggio nella guerra dell’impero russo contro la minuscola Cecenia la “prima”, quella che i ceceni vinsero! – tornai pressoché clandestinamente a Grozny e, nell’imbarazzo incline al sabotaggio delle autorità russe e italiane competenti, contribuii decisivamente alla liberazione dei tre. Poi andai in galera, che era stato sempre un mio obiettivo. Dopo di allora si disse, dalle Izvestia, da interrogazioni ...