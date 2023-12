Un vino o un olio può essere “agrumato”? Risponde la Crusca

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni nostri lettori ci chiedono se l’aggettivosia una forma corretta in italiano, quale sia il suo significato e se sia possibile riferirlo a un, come fa una nota azienda del settore, o ad altri cibi. Risposta L’aggettivoè un derivato dal sostantivo agrume ‘frutto di alcuni alberi del genere Citrus’, con l’aggiunta del suffisso -ato, utile alla formazione di aggettivi di somiglianza, di solito attribuiti a entità che possiedono una proprietà tipica del referente della base nominale di cui l’aggettivo è un derivato (Ulrich Wandruszka, in Grossmann-Rainer 2004, pp. 394-397). Nel caso specifico, dunque, ciò che èpossiede le qualità tipiche di un agrume, dal punto di vista del suo sapore o del suo aroma. L’aggettivo, sconosciuto ...

