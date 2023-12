Un Natale meraviglioso a Cascia con il Christmas Wonder Village

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 9 dicembre 2023) Predisposto un ricco cartellone di eventi che si protrarranno fino al 21 gennaio tra mercatini, pista sul ghiaccio, animazione per bambini, presepi e tanto altro Con l’inaugurazione del, venerdì 8 dicembre,ha dato il via agli eventi natalizi che accompagneranno cittadini e turisti della città di Santa Rita fino al 21 gennaio, ben oltre le festività quindi, mantenendo vivi e uniti la tradizione, il folclore, la religiosità e un grande senso di appartenenza alla comunità. Al simbolico taglio del nastro in piazza San Francesco, allietato dall’esibizione musicale della Corale Santa Rita di, diretta dalla Maestra Rita Narducci, e della banda ‘Giovanni e Donato da’, diretta dal Maestro Francesco Montani, hanno partecipato Mario De Carolis ...