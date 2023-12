Un libro per voyeur immobiliari

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023) In quanti, in sostituzione allo scroll or die, o al posto di lavorare, scelgono ogni giorno come principale passatempo il web surfin’ dell’immobiliare. Idealista, Immobiliare.it, Mansion Global, Zillow, Trovacasa.net, Sotheby’s, SeLoger, Green Acres… partite Iva creative e millennial procastinatori, affittuari indefessi sognatori e pseudo-nepo-baby in attesa dell’eredità passano il tempo a guardare case, case che spesso non compreranno mai, dove non entreranno mai, in città dove magari non sono nemmeno mai stati. Arrivi a mezzanotte e stai calcolando bene i tempi di della nuda proprietà per dei trilocali a Genova. È l’ora di pranzo, non hai fatto nulla, ma hai ben chiaro il panorama dagli attici di Mergellina. A Milano, spaventati dai prezzi che neanche Boerum Hill o il 16esimo arrondissement, a volte ci si chiede come sia possibile che il proprietario precedente arredasse una casa in ...